Italia Destinazione Digitale: ecco tutti i vincitori

15:54

Per il secondo anno consecutivo è la Val di Sole in Trentino ad aggiudicarsi l’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti. Il riconoscimento di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, ormai appuntamento fisso di TTG Travel Experience, è stato assegnato a Rimini durante la cerimonia di premiazione dell’evento Italia Destinazione Digitale.

Le rilevazioni si sono basate su 33 milioni di tracce digitali e 770 mila punti di interesse monitorati.



Altri premi sono andati al borgo di San Giminiano in Toscana, destinazione preferita dagli stranieri, e alle Isole Egee, predilette dagli italiani in vacanza in Europa. San Daniele del Friuli si è aggiudicato l’Oscar per la migliore offerta enogastronomica.



Per la prima volta sono stati assegnati 3 nuovi premi in base alle valutazioni fatte su sostenibilità, incisività e innovazione digitale: il Premio Sustainability Index è andato quindi al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; il Premio Inclusivity Index alla città di Milano e infine il Premio Speciale Almawave Digital Innovation Index alla Puglia.



Il Premio Aree Interne per l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione nell’ultimo anno è andato poi al Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata. M. T.