TTG Travel Experience: in un video i momenti da rivivere

12:29

Tre giorni di pura energia, grande partecipazione e nuove idee per il futuro del turismo e dell’ospitalità. L’edizione 2022 di TTG Travel Experience si è confermata una piattaforma fondamentale per il mercato Travel&Hospitality, un momento di svolta che ha confermato il viaggio come un bene essenziale, in grado di generare arricchimento culturale, benessere fisico e crescita personale sotto il segno di un approccio senza vincoli.



‘Unbound’ - il tema portante di quest’anno - ha significato tutto questo, ma anche l’inizio di una nuova fase per il settore. Il turismo è cambiato, i viaggiatori sono cambiati. È ora di costruire insieme un ecosistema di servizi, prodotti ed esperienze che rendano l’industria turistica sempre più driver di innovazione e crescita economica.



Nel video in alto riproponiamo i momenti salienti da rivivere e i numeri che hanno reso l’edizione 2022 unica.



TTG Travel Experience tornerà nei padiglioni della Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023.