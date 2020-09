Staygreen, il concept di Wip a Regeneration! by SIA

13:27

#Staygreen è l’innovativo concept di eco-hotel che WiP Architecture Technical Engineering presenta a Regeneration! The Hospitality Design District by SIA, a Fiera Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Il progetto, si legge su HotelMag, nasce con l’idea di sposare una filosofia interamente sostenibile reinterpretando e riadattando gli spazi dell’ospitalità tradizionale, con l’obiettivo di anticipare le esigenze dei viaggiatori di domani, sempre più sensibili ai temi ambientali.



Il concept di eco-hotel viene declinato in una struttura completamente sospesa su pilotis, con grandi affacci sulla natura.



La bioarchitettura si integra con la morfologia del territorio, limitando l’impatto visivo, mentre gli interni sono rivestiti con materiali interamente naturali. L’anima dell’albergo è rappresentata da una struttura in legno sospesa su pilastri, e il design richiama le caratteristiche paesaggistiche nelle quali si inserisce, grazie soprattutto all’utilizzo di materie prime naturali come il legno.



L’accesso alla struttura, distribuita su due livelli, è stato concepito grazie alla presenza di un ponte sospeso totalmente ecologico.



Hall, caffetteria, lounge, ristorante e camere sono stati pensati in ottica green attraverso il design biofilico. Le aperture a vetrate, che si estendono per tutto il perimetro dell’albergo, favoriscono l’affaccio sulla riserva naturale.



La zona fitness non è stata inserita volutamente per stimolare l’attività sportiva open air, in un’ottica di green experience immersiva.



Il concept “#staygreen” ideato da WiP risponde anche alle esigenze degli smart-workers: la suite si può infatti trasformare in smart-room con postazione, pc e wi-fi dedicati.