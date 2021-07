Parigi, torna Paris Plages e sbarca anche nei giardini del Trocadéro

19:30

Estate en plein air a Parigi: torna Paris Plages l'iniziativa che porta la spiaggia in città. Quest'anno, oltre alle location allestite (10 luglio-22 agosto) sulle rive della Senna e al Bassin de la Villette, c'è una new entry: i giardini del Trocadéro (23 luglio-13 settembre), dimensione interamente dedicata allo sport.

Dal 16 al 18 agosto, ad esempio, il sito sarà trasformato in un gigantesco skatepark dove si sfideranno i più grandi skateboarder del mondo e ancora proprio qui, dal 10 al 12 settembre, si disputerà la Coppa Europea di Basket 3x3. Non solo ozio dunque, tanti gli appuntamenti sportivi e culturali in grado di deliziare grandi e piccini permettendo loro di rilassarsi ma anche di tenersi attivi, mentalmente e fisicamente. L. F.