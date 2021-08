Mappa Ecdc: Italia stabile, peggiorano Francia e Germania

10:04

Nella nuova mappa stilata dall’European Centre for Disease Prevention and Control, restano solo cinque regioni italiane in rosso: Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche e Calabria.

Tutto il resto dell'Italia è in giallo, ad eccezione del Molise (nella foto) che è diventato verde. Rispetto alla precedente rilevazione, passa da verde a gialla anche la Provincia autonoma di Bolzano.

Sul fronte europeo, la mappa messa a punto dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie registra il peggioramento della situazione in Germania, tornata tutta in giallo con alcune regioni ad Ovest in rosso), in Francia, tornata tutta rossa, con il Sud rosso scuro, nei Paesi Baltici, due rossi e uno solo giallo e in Grecia, tutta rossa.



Anche il Nord Europa si divide fra giallo e rosso, con la Finlandia quasi completamente gialla e la Svezia con ampi tratti di rosso. Migliore la situazione in alcuni paesi dell’Est, dove riappare il colore verde.