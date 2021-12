Usa, a Disneyland tornano gli spettacoli

09:16

Disneyland Resort negli Stati Uniti vede avvicinarsi il ritorno delle parate e degli spettacoli serali. In primavera ripartirà la programmazione sia della Main Street Electrical Parade sia dello show in notturna 'Fantasmic!'.

Pubblicità

Il calendario di Disney California Adventure si arricchirà invece con 'World of Color' e i giochi pirotecnici di 'Disneyland Forever'.



Per quanto riguarda invece il Fantasyland Theater a Disneyland ad Anaheim, in alcune date di febbraio si potrà assistere a delle emozionanti performance live del coro gospel. Come riporta travelweekly.com, punta di diamante di questo teatro sarà 'Tale of the Lion King', che aveva già debuttato nel 2019.



Gaia Guarino