10:27

Le mascherine sui mezzi di trasporto potrebbero essere obbligatorie fino a fine settembre. Sembra essere questo, infatti, l’orientamento che si sta delineando in vista del Consiglio dei ministri di oggi. Consiglio che dovrebbe invece sancire lo stop all’obbligo di indossare le mascherine agli esami di maturità e terza media, lasciando solo la raccomandazione a usarle.

L’orientamento ipotizzato per i mezzi di trasporto, spiega ilsole24ore.com, è stato confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e si ispira a un approccio di prudenza suggerito anche dall’Europa.



Cosa cambia da domani

Intanto un dato di fatto è che da domani, 16 giugno, le mascherine non saranno più obbligatorie nei cinema e nei teatri, così come negli eventi sportivi e musicali al chiuso. I dispositivi di protezione saranno invece obbligatori negli ospedali e nelle Rsa, probabilmente fino a fine settembre, così come su tutti i mezzi di trasporto, bus e metropolitane compresi.