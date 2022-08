Yotel porta a Tokyo gli hotel con i robot concierge

19:30

Il brand alberghiero Yotel aprirà a Tokyo nel 2024 con due novità. La prima riguarda la reception, dove ad accogliere gli ospiti ci sarà uno Yobot concierge, il robot tuttofare sviluppato direttamente da Yotel. Inoltre, le 244 camere che sorgeranno nel cuore di Ginza saranno arredate con degli SmartBeds, etti che si trasformano velocemente in divani.

Pubblicità

Yotel Tokyo avrà inoltre una serie di aree comuni dove i clienti potranno mangiare, bere, lavorare e rilassarsi, non mancheranno un centro fitness aperto 24/7 e una caffetteria in modalità Grab-and-Go. Come riporta globetrender.com, per andare incontro alle nuove esigenze sorte con la pandemia, l'hotel sarà integrato con una tecnologia completamente touchless a supporto della guest experience dalla prenotazione al check-out.



Gaia Guarino