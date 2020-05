Diego Dalla Palma e la voglia di tornare a viaggiare

08:00

Diego Dalla Palma, l’amato curatore d’immagine, tra i più famosi a livello mondiale, si racconta a TTG Italia tra quarantena, il suo programma in tv e i progetti futuri post-pandemia. Una cosa è certa: vuole passare i suoi prossimi anni in giro per il mondo. Viaggiare con la mente, con lo spirito e fisicamente è una sua costante. È infatti un viaggio interiore tra scena e retroscena, la terza edizione del suo programma su Rai Premium “Uniche” in cui Dalla Palma conversa con otto celebri donne, tra percorsi professionali e consigli di stile.

Come sta passando la quarantena?

La trascorro a casa a Selvazzano, in provincia di Padova, sforzandomi di coltivare la positività e l’ottimismo per il futuro. Dico sempre che dopo i 50 la vita comincia a diventare il tempo delle riflessioni, mentre dopo i 60 dei bilanci. Bisogna avere pazienza, è una grande qualità. È naturale che in questo momento non è facile, ma passerà. Per un po’ saremo tutti sul chi va là.



Consigli di bellezza per questa quarantena?

Mai lasciarsi andare, bisogna farlo per sé stessi. In questo momento bisogna avere pazienza, credo sia la scuola più importante della vita. Essere forti migliorerà la propria personalità. Bisogna approfittane per rilassarsi.



Quali sono le sue passioni che è riuscito ad assecondare in questo periodo e quelle a cui ha dovuto rinunciare?

Amo leggere, scrivere, ascoltare la musica, attività a cui mi sono dedicato tanto in questo periodo. Quello che più mi è mancato è stato andare a teatro, al cinema, che adoro, ed è la prima cosa che darò appena riapriranno. Ma su tutto mi è mancato soprattutto viaggiare, vedere il mondo, andare alla scoperta delle nostre bellezze, culture e tradizioni, in Italia e all’estero.



Quando si potrà tornare a viaggiare in sicurezza quale viaggio le piacerebbe fare?

Vorrei andare in Libia. Era un viaggio che avevo già programmato, ma che ho dovuto ovviamente disdire a causa del Coronavirus. La lista delle mete che vorrei visitare è lunga, sicuramente, nella top list dopo la Libia, c’è l’Argentina, una terra che mi affascina tantissimo. Una cosa è certa: gli anni che mi restano da vivere, finché avrò le forze, li voglio dedicare ai viaggi ad emozionarmi delle bellezze del mondo.