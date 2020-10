13 eventi per i quali val la pena andare al TTG Travel Experience 2020 di Rimini

10:25

La prima notizia è che - nonostante tutto - il TTG Travel Experience di Rimini si terrà anche quest’anno, da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre. La seconda è che, come sempre, il programma è denso di seminari, conferenze e tavole rotonde, elencate in ordine cronologico nell’apposita pagina “Seminari e conferenze”, pure con tutti i relatori in ordine alfabetico. Se andate di fretta e/o vi fidate del redattore di questo blog (che di edizioni del TTG ne ha viste 33) ecco 13 eventi - alla faccia della scaramanzia - da seguire, distribuiti nei tre giorni.

Mercoledì 14:

1) Hôtellerie: il test più difficile della sua storia?

Design Arena, Pad. C2 - ore 10:30 - 11:30

relatori: Giovanna Manzi, CEO Best Western Italia; Angelo La Riccia, dir. commerciale e marketing VOIhotels; Andrea Ferraioli, presidente della Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi

moderatore: Giancarlo Carniani, fondatore e direttore scientifico (fino al 2018) di BTO Buy Tourism Online di Firenze



2) Potere rosa: indagine sullo scenario e sulle prospettive dell'occupazione femminile nel turismo e non solo. Tra gender gap e post-emergenza

Italy Arena, Pad. C5 - ore 12:00 - 13:00

relatori: Ivana Jelinic, Presidente FIAVET Nazionale e Silvia Desideri, strategic advisor

moderatore: Roberto Gentile



3) Il Manifesto della comunicazione non ostile: le parole hanno un peso e un valore. Anche per il tuo business

Italy Arena, Pad. C5 - ore 13:30 - 14:30

relatore: associazione no-profit Parole O_Stili



4) Come ripartiamo dal Turismo. Gli attori della Filiera guardano insieme al Futuro

Global Village Arena, Pad. A3 - ore 15:00 - 16:00

relatori: Luca Patanè, presidente UVET; Damiano Sabatino, managing director key accounts Travelport; Gaetano Casertano, a.d. TH Resorts; Pier Ezhaya, Tour Operating Chief Operating Officer Alpitour World

moderatore: Gabriele Milani, direttore nazionale FTO - Federazione Turismo Organizzato



5) Viaggiamo nel Futuro: nuovi modelli di Business per Agenzie di Viaggi

Global Village Arena, Pad. A3 - ore 16:30 - 17:30

relatori: Adele Di Monda, New Dimo Travel; Federica Scarante, Casello 11 Viaggi e Vacanze; Giada Marabotto, Volver Tour Operator; Giulia Negri, On Board Viaggi

moderatore: Roberto Gentile



Giovedì 15:

6) ASTOI: il ruolo dell'Associazione nella gestione della crisi Covid-19, analisi della situazione, programmi e obiettivi futuri. Conferenza stampa

Sala Diotallevi 2 Hall Sud - ore 10:30 - 11:30

solo su invito e pre-registrazione

relatori: Pier Ezhaya, presidente ASTOI Confindustria Viaggi; Andrea Mele, vice presidente vicario ASTOI; Marco Peci, vice presidente ASTOI



7) The Visible Invisible: dallo spazio reale allo spazio mentale della vacanza. Presentazione della Vision TTG by IEG 2021 per l’industria dei viaggi

Main Arena Hall Sud - ore 11:45 - 12:45

relatore: Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al Branding



8) Compagnie aeree in volo tra passato e futuro

Global Village Arena - Pad. A3 - ore 12:00 - 13:00

relatori: Flavio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates Airlines; Steffen Weinstok, direttore per Italia e Malta Lufthansa; Renato Scaffidi, general manager Italia Air Europa; Valeria Rebasti, country manager Italy & South Eastern Europe Volotea

moderatore: Remo Vangelista, direttore TTG Italia, Turismo d’Italia, HotelMag



9) Turismo: da dove ripartire? Rendiamo l’Italia un cantiere di Innovazione

Main Arena Hall Sud - ore 14:30 - 16:30

relatori: Filippo Renga, Direttore Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, School of Management del Politecnico di Milano; Eleonora Lorenzini, Direttore Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo; School of Management del Politecnico di Milano



10) Il rapporto tra Crociere e Distribuzione secondo Leonardo Massa

Global Village Arena, Pad. A3 - ore 16:30 - 17:30

relatori: Antonella Ferrari, direttore reti network Gattinoni; Andrea Gilardi, a.d. Uvet Network; Leonardo Massa, country manager Italy MSC Crociere

moderatore: Gabriele Milani, direttore nazionale FTO - Federazione Turismo Organizzato



11) TTG Star 2020 - Personaggio dell’Anno. Sondaggio a cura del TTG Italia

Main Arena Hall Sud - ore 16:45 - 17:30

candidati: Adriano Apicella, a.d. Welcome Travel; Danilo Curzi, CEO Idee per Viaggiare; Joerg Eberhart, presidente e CEO Air Dolomiti; Ivana Jelinic, presidente Fiavet Nazionale; Francesco Lazzarini, CEO Omnia Hotels; Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna; Enrica Montanucci, titolare Passaggio in Volo; Carlo Schiavon, country manager Italia Costa Crociere



Venerdì 16:

12) Come lo smart working cambierà le aziende turistiche italiane: opinioni a confronto

Global Village Arena, Pad. A3 - ore 10:30 - 11:30

relatori: due, a sorpresa

moderatore: Roberto Gentile



13) Dalla ristorazione d'albergo alla ristorazione in albergo. Quando la commodity diventa asset strategico

Design Arena - Pad. C2 - ore 10:30 - 12:00

relatori: Stefano Bonini, senior partner Trademark Italia; Massimo Mussapi, architetto specializzato nell’industria dell’ospitalità; Paolo Corvo, direttore del Laboratorio di sociologia dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Antonello De Medici, general manager Hilton; Sante Achille, search marketing consulting; Ilario Ierace, Fondazione ITS Turismo Veneto; Giulio Biasion, direttore editoriale Edi House