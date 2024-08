Aeroporti di Roma: nuovo portale Flyandvisitrome.com

Si chiama Flyandvisitrome.com il nuovo portale messo in campo da Aeroporti di Roma per offrire nuove opportunità digitali ai turisti che arrivano nella capitale in aereo. Una piattaforma di prenotazione voli che offre però l’opportunità di integrare il collegamento aereo con uno stopover in città di almeno 24 ore.

Un’opportunità in più per attrarre flussi turistici sulla Capitale, quindi, che unisce anche la possibilità di usufruire di servizi esclusivi come il pass per il percorso dedicato per i controlli in aeroporto, sconti presso i negozi del duty free, personal shopper oppure prenotazione anticipata nei ristoranti di Fiumicino.

Per quanto riguarda la visita in città, scrive il Messaggero, è possibile la prenotazione di tour guidati e di esperienze.