L’outdoor facile in hotel con Freedome e Navoo

Nuova partnership fra Freedome, portale di esperienze outdoor, e Navoo , software house che ha sviluppato la tecnologia di supporto per l’utilizzo di Alexa Smart Properties for Hospitality.

La partnership tra le due aziende prevede l'attivazione di sinergie per offrire agli ospiti delle strutture ricettive che adottano Alexa Smart Properties for Hospitality un servizio ancora più completo.

Gli albergatori e i gestori di strutture ricettive che aderiranno all’iniziativa potranno, infatti, far conoscere -tramite Alexa- i servizi ancillari per vivere al meglio il territorio e la natura circostante, tra cui anche le esperienze outdoor offerte da Freedome, in collaborazione con gli operatori locali, in modo molto semplice, veloce e sicuro, direttamente dalla propria camera.

Attraverso un dispositivo Echo Show l’ospite può interagire con Alexa e visualizzare sull’ampio schermo touch screen contenuti informativi e QR Code, potendo così scegliere e prenotare le migliori esperienze all’aria aperta di Freedome, disponibili nelle vicinanze e durante tutta la durata del soggiorno. Ciò semplifica e rende più sostenibile il processo, eliminando la necessità di depliant informativi e il bisogno di interagire direttamente con la reception.

“L’obiettivo è offrire un’esperienza di vacanza di qualità e confezionare esperienze autentiche che generino vere emozioni e ricordi nel tempo – spiega Michele Mezzanzanica, co-founder di Freedome -. Questa collaborazione si inserisce perfettamente nella mission di Freedome che portiamo avanti sin dall’inizio: innovare e digitalizzare l’intero mercato delle esperienze outdoor, aggregando e rendendo facilmente fruibili le migliori attività outdoor del territorio, e contribuire alla promozione e valorizzazione del territorio e degli operatori professionali.”

“Poter dare accesso tramite i nostri sistemi a informazioni di qualità, geolocalizzate, verificate, e sempre aggiornate, come quelle che propone Freedome, è fondamentale per elevare il valore del servizio offerto – aggiunge Giorgio Magrin, founder di Navoo -. Lo staff dell’hotel non deve preoccuparsi di raccogliere e mantenere aggiornate le proposte per le attività outdoor, e gli ospiti delle strutture ricettive possono scoprire le opzioni disponibili, valutarle e acquistarle nel momento perfetto: quando sono già nella camera dell’hotel e possono decidere con calma come sfruttare appieno le loro vacanze”.