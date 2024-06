Les Roches e UN Tourism lanciano ‘Plug and Play’, il contest per startup di AI

Un contest per startup specializzate in Intelligenza artificiale. Les Roches fa squadra con l’UN Tourism e lancia ‘Plug and Play’, iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’Artificial Intelligence Global Startup Competition organnizzata proprio dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e che mira a sfruttare il potere di trasformazione dell’AI e delle tecnologie per migliorare il turismo sostenibile a beneficio delle persone, del pianeta e della prosperità.

Uno sforzo a cui Les Roches contribuisce attraverso il suo polo di innovazione Spark, che si estende su entrambi i campus di Marbella e Crans-Montana e che sosterrà le startup più promettenti selezionate attraverso il concorso ‘Plug and Play’, fornendo loro risorse e mentorship senza pari.

“Les Roches è entusiasta di collaborare ancora una volta con l’Unwto per un’altra iniziativa innovativa - commenta Joceline Favre-Bulle, director of Integrated Services, Innovation & Institutional Relations Les Roches -. Il nostro impegno nei confronti dell’innovazione e della sostenibilità si allinea perfettamente con gli obiettivi del concorso ‘Plug and Play’. Siamo entusiasti di sostenere la prossima generazione di startup che plasmeranno il futuro del turismo attraverso l’AI e le tecnologie“.

Il concorso

Le candidature per il concorso sono aperte e si chiuderanno il 30 luglio. I vincitori saranno annunciati a settembre, mentre il gran finale si terrà a novembre, con l’evento finale di presentazione.

Il concorso cerca progetti innovativi in diverse categorie: persone e competenze: startup che si occupano di istruzione, salute e uguaglianza di genere, facendo del turismo una forza per un cambiamento sociale positivo; turismo green e soluzioni di viaggio: innovazioni che hanno l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico abbracciano l’energia sostenibile e preservano gli ecosistemi; innovatori di mercato: soluzioni che promuovono il consumo responsabile, lo sviluppo urbano sostenibile e le infrastrutture turistiche innovative.

Per le startup selezionate il programma Spark prevede: accesso a oltre 90 Venture Capitalist: le startup avranno l’opportunità di entrare in contatto con i migliori investitori, facilitando il finanziamento e la crescita; esposizione globale: i partecipanti si confronteranno con le aziende più importanti e otterranno visibilità in oltre 150 Paesi; mentorship personalizzata: un programma di mentorship su misura guiderà le startup attraverso le complessità della loro fattibilità e delle loro innovazioni; progetti pilota: potenziali collaborazioni con enti e istituzioni del settore privato per sperimentare le tecnologie dei candidati; opportunità esclusive: partecipazione al Silicon Valley Summit e accesso alla rete Plug and Play, comprese le sinergie di talento e di portafoglio.