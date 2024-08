Sita integra la tecnologia Cradlepoint per aeroporti e vettori

Sita utilizzerà la tecnologia Cradlepoint, di proprietà di Ericsson, come parte delle sue soluzioni sicure trasformative mobile to Wi-Fi basate su cloud.

Sita Mobile to Wi-Fi include i router Cradlepoint e NetCloud Manager, una piattaforma di gestione della rete basata su cloud, che garantirà il miglior servizio clienti e le migliori prestazioni di rete attraverso un servizio completamente gestito. La soluzione di Sita fornisce tutto, dall'ordine iniziale alla consegna, all'implementazione, fino al supporto e alla manutenzione continua.

“Questa collaborazione offre una tecnologia interessante di comunicazione mobile su Wi-Fi basata sul cloud per i nostri clienti aeroportuali – spiega Martin Smillie, senior vice president for communications and data exchange di SITA -. Combinando la nostra suite di soluzioni innovative con le soluzioni Wireless WAN di Cradlepoint, offriamo prodotti agili di prossima generazione per assicurare miglioramenti sicuri, affidabili e sostenibili per gli aeroporti, le compagnie aeree e i servizi di assistenza a terra, nostri clienti in tutte le aree dell'aeroporto e anche lontano dalle infrastrutture aeroportuali”.

Tra gli utilizzi di questa nuova soluzione vi sono: operazioni di elaborazione dei passeggeri fuori dagli aeroporti, backup SDWAN per siti remoti, accesso rapido a nuove rotte aeree, accesso dei piloti/equipaggi nella cabina di pilotaggio e connettività dei dati degli aerei.

Sita offrirà la nuova tecnologia anche ai clienti del settore viaggi e trasporti.