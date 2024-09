Sita, un nuovo tool per la cybersecurity di aeroporti e compagnie aree

Una nuova soluzione per la sicurezza dei sistemi informatici di aeroporti e compagnie aree. Per contrastare l’aumento di minacce alle infrastrutture digitali degli scali, Sita lancia Sita Managed Nac (Network Access Control), tool progettato per rafforzare la cybersecurity nel trasporto aereo.

Sita Managed Nac offre protezione sulle comunicazioni di rete locale (Lan) e Lan wireless, con ulteriori livelli di controllo di identificazione e segmentazione della rete. La soluzione garantisce che aeroporti e vettori rispettino gli standard di sicurezza dell’industria, mantenendo l’efficienza operativa e proteggendo i sistemi dei passeggeri.

“La richiesta di controlli di accesso alla rete sicuri e affidabili è più che mai elevata, in particolare negli aeroporti, dove la segregazione del traffico e dei dispositivi è fondamentale nelle diverse aree dell’infrastruttura aeroportuale e nelle zone di sicurezza - spiega Martin Smillie, senior vice president di Sita per Communications and Data Exchange -. Con l’intensificarsi delle minacce esterne all’infrastruttura digitale, questa soluzione assicura che i sistemi di comunicazione essenziali siano sempre all’avanguardia, con protezioni integrate nei punti di accesso e negli switch. Sita Managed Nac fornisce complete visibilità e controllo sulle reti di comunicazione, permettendo ai clienti di monitorare chi accede a cosa, quando e da dove”.