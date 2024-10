Alidays, Pietro de Arena a capo del marketing

Un nuovo ingresso tra le fila di Alidays Travel Experiences. Pietro de Arena assumer il ruolo di head of Marketing. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione in diverse realtà attive non solo in ambito turistico, de Arena guiderà un team, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie volte a promuovere i valori e la missione dell’azienda nel mercato italiano ed estero.

“Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays, sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante - commenta de Arena -. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”.

Sul nuovo ingresso il ceo di Alidays, Davide Catania, afferma: “La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un’esperienza unica, che rende felici le persone”.