Nuovo capitolo nelle vicende legate al Gruppo Alpitour. È di queste ore infatti la notizia, riportata da Borsa Italiana, che Asset Italia 1 Srl, della quale, attraverso Asset Italia Spa, Tip detiene indirettamente circa il 36% del capitale (mentre la restante parte fa capo a investitori a suo tempo individuati dalla stessa Tip) ha ricevuto dalle società ‘Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia Srl’ e ‘Parabensa Srl’ offerte in prelazione per l’acquisto di tutte le partecipazioni detenute in Alpiholding Srl e in Alpitour Spa, che complessivamente rappresentano il 36,03% del capitale di Alpitour.

Analoga offerta in prelazione risulta inviata dalle medesime società anche ad Alpiholding Srl, della quale Asset Italia 1 Srl detiene il 49,9% del capitale sociale, in quanto diretta detentrice di azioni Alpitour.

La società ha spiegato in una nota che gli organi amministrativi di Asset Italia 1 e di Asset Italia provvederanno a valutare le offerte in prelazione in ogni loro aspetto rilevante. Dopo l’esito di tale valutazione, assumeranno le decisioni nel miglior interesse delle stesse e dei loro soci. Il termine per l’esercizio dei diritti di prelazione scadrà il 6 febbraio 2025.