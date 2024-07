andBeyond: le Galapagos viste da un expedition yacht di lusso

Navigare nel lusso verso le Galapagos. È questo ciò che offre andBeyond, che arriva sul mercato con un nuovo expedition yacht destinato alla scoperta delle famose isole del Pacifico. Si tratta di un’imbarcazione di circa 38 metri che opera su due itinerari da 7 notti, conta appena 2 luxury suite e 4 cabine e può accogliere soltanto 12 passeggeri e 2 guide.

Facendo proprio il mantra del turismo responsabile anche grazie alle ridotte emissioni di carbonio generate dallo yacht, andBeyond si dimostra entusiasta di questo prodotto quanto mai esclusivo che va a espandere il proprio portfolio.

Come riporta travelpulse.com gli ospiti hanno modo di partecipare ad attività a contatto con la natura come snorkeling, trekking e birdwatching nonché di raggiungere, grazie alle spiegazioni fornite delle guide, una maggiore consapevolezza sui pericoli a cui è esposta una destinazione incontaminata come le Galapagos.