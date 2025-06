Baobab, in portfolio quattro nuove destinazioni

Th Group annuncia l’espansione dell’offerta di Baobab con l’ingresso di quattro nuove destinazioni nella programmazione 2025: Dubai, Tunisia, Giordania e Saadiyat Island. Le nuove proposte si affiancano al Marocco, recentemente inserito in portafoglio, rafforzando l’obiettivo di presidiare, entro il 2026, tutte le mete mass market point-to-point più richieste dal mercato.

“La crescita che stiamo registrando è estremamente significativa – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit - e ci ha portato ad aggiornare il forecast 2025, portandolo a 90 milioni. Ad oggi i volumi risultano più che raddoppiati rispetto al 2024, con un incremento a tre cifre e il superamento già a maggio dei 60 milioni previsti solo pochi mesi fa. Le agenzie ci stanno dimostrando grande fiducia, e il nostro impegno è quello di offrire loro strumenti e contenuti competitivi sulle destinazioni più richieste”.

Tra le novità spicca la Tunisia, con collegamenti su Tunisi da sette aeroporti italiani – Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli, Catania e Palermo – e una ricca programmazione su Hammamet. Perno dell’offerta è l’Africa Jade di Korba, struttura iconica per il mercato italiano che Baobab intende rilanciare valorizzandone l’ambientazione naturalistica e l’unicità della proposta mare.

Meta sempre più centrale nelle scelte del turismo internazionale, Dubai entra a pieno titolo nell’offerta Baobab con un catalogo monografico in distribuzione in questi giorni, che presenta 26 strutture e numerose proposte esperienziali. I pacchetti sono costruibili su 15 aeroporti italiani tramite la piattaforma BxB, con escursioni prenotabili già dall’Italia. Il catalogo include anche una proposta mare a Ras Al Khaimah, con soggiorno presso il Rove Marjan Island e voli su Dubai.

Dopo una prima programmazione interrotta a causa delle tensioni geopolitiche, Baobab rilancia anche la Giordania, con un circuito esclusivo in lingua italiana riservato ai propri clienti. Le partenze sono settimanali da Milano, Bergamo, Bologna, Pisa e Roma (Ciampino e Fiumicino), grazie alla collaborazione con Royal Jordanian che consente una programmazione charter da Milano e Roma ogni venerdì e sabato. Gli altri aeroporti sono serviti da easyJet, Wizz Air e Ryanair. Il tour copre tutte le principali attrazioni del Paese ed è disponibile in diverse fasce di prezzo, con sistemazioni da 3 a 5 stelle. A completare l’offerta, un’estensione balneare sulla baia di Tala Bay, con soggiorno al Movenpick Resort & Spa.

Chiude la lista delle novità Saadiyat Island, meta balneare a breve distanza da Abu Dhabi, con cui è collegata tramite ponte. La destinazione segna per Baobab l’apertura di una nuova linea dedicata a “mete di nicchia per viaggiatori esperti”: località esclusive, finora accessibili a pochi, vengono ripensate in una chiave più ampia ma sempre distintiva.

“Entriamo in una fase di ulteriore maturazione della nostra proposta – conclude Gandola – in cui, forti della crescita, possiamo integrare accanto alle mete a più alta rotazione anche operazioni di valore che aprano nuovi orizzonti di mercato”.