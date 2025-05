Th Group continua a puntare sulla formazione. La nuova edizione dell’Academy Th, che ogni anno inaugura ufficialmente la stagione estiva del gruppo Th Resorts, si è appena conclusa al Th di Ostuni.

“L’Academy TH è un’esperienza unica nel panorama dell’hotellerie italiana, per l’ampiezza del progetto formativo, la qualità dei contenuti e l’alto numero di partecipanti coinvolti. È un investimento sulle persone, che riflette la nostra visione di un’ospitalità fondata sulle persone, sulla loro competenza e sul valore del lavoro di squadra” ha commentato Maria Debellini, vice presidente di Th Resorts. Oltre 600 ore di formazione, tra 350 ore di aula e 260 di pratica sul campo, per accompagnare 619 professionisti – tra neoassunti e figure con esperienza – in un percorso che unisce competenze tecniche, team building e cultura del servizio. Un progetto che si conferma centrale nella visione di Th e che, per la prima volta, ha coinvolto anche le tre sedi decentrate del gruppo– Padova, Milano e Pesaro – con il contributo di 54 docenti interni ed esterni.

“Ci attendono sfide importanti, che richiedono da parte di tutti il massimo della preparazione. Dobbiamo farci trovare pronti, gestendo numeri significativi con professionalità, cura e spirito di squadra - ha aggiunto Salvatore Piazza, coo di Th Resorts -. Ognuno ha un ruolo fondamentale per costruire un’esperienza di qualità per i nostri ospiti, e questa Academy è il primo passo per metterci nelle condizioni di riuscirci”.

Intanto, la stagione estiva 2025 del gruppo si apre con dati incoraggianti: le vendite per le strutture mare registrano un incremento del 12%, mentre quelle per la montagna segnano un +20%. Particolarmente significativa la performance del tour operator Baobab, che ha già raddoppiato i risultati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il lavoro è proseguito con il raduno del personale delle strutture montane per l’estate, che si è svolto domenica presso il Th Lazise. Un’occasione di confronto, motivazione e rilancio dell’impegno che attende il personale impegnato nei villaggi alpini.

“La qualità del prodotto si misura nella relazione che ogni giorno costruiamo con i nostri ospiti. Per questo mettiamo grande attenzione alla selezione e alla formazione del personale, con un investimento che è anche umano e valoriale”, ha chiuso Davide Dallabona, direttore gestioni.