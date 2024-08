Carnival migliora i servizi sull’isola privata di Half Moon Cay

Carnival Corporation amplierà e migliorerà i servizi disponibili sull’isola privata di Half Moon Cay, alle Bahamas.

I piani prevedono un’espansione delle esperienze da praticare in spiaggia e il miglioramento della ristorazione sull’isola delle Bahamas, utilizzata principalmente da Holland America Line ma anche dalle sue compagnie sorelle. I lavori si aggiungono ai piani annunciati nel 2019 per costruire un molo che consentirà ad alcune navi di attraccare.

Come riporta TravelWeekly, grazie ai miglioramenti, le navi di classe Excel diCarnival Cruise Line (Mardi Gras, Celebration e Jubilee) potranno raggiungere per la prima volta Half Moon Cay. Carnival Cruise Line inserirà le tappe nella rinnovata Half Moon Cay in diverse crociere del 2026 e del 2027, con partenza da Miami, Port Canaveral, Galveston e Baltimora.

Da Miami, la Carnival Celebration navigherà nei Caraibi orientali e occidentali con itinerari che faranno tappa a Celebration Key, Nassau e Half Moon Cay, Grand Turk, Amber Cove , Cozumel, Mahogany Bay, St. Thomas e San Juan.

Da Port Canaveral, Mardi Gras salperà per crociere di sette giorni nei Caraibi orientali e occidentali, compresi nuovi itinerari che includono Celebration Key e Half Moon Cay, insieme a un mix di scali a Grand Turk, Amber Cove, Nassau, Cozumel e Mahogany Bay.

La Carnival Jubilee, in partenza da Galveston, effettuerà crociere di sei e otto giorni nei Caraibi occidentali e alle Bahamas. I viaggi di otto giorni faranno tappa a Nassau, Half Moon Cay e Celebration Key.

Diverse crociere sulla Carnival Dream, in partenza da Galveston, faranno scalo sia a Celebration Key che a Half Moon Cay. La nave effettuerà crociere di sei, sette e otto giorni nei Caraibi orientali e occidentali. La nave effettuerà anche crociere di 14 giorni nei Caraibi orientali e meridionali con scali che includono Ocho Rios, Barbados, St. Lucia e St. Kitts.

Da Baltimora, la Carnival Pride salperà per crociere con scalo a Half Moon Cay o Princess Cays e Celebration Key, insieme a Nassau. La nave salperà anche per crociere alle Bermuda con pernottamento.