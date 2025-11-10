Ancora tanti giorni di ferie da sfruttare e soprattutto tanta voglia di viaggiare. Tra i sogni che gli italiani desiderano realizzare entro il 31 dicembre, il 39% dei nostri connazionali vorrebbe viaggiare verso una nuova destinazione da sogno, il 13% vorrebbe visitare una città iconica e il 10% desidererebbe immergersi nell’atmosfera di un mercatino di Natale.

Sono questi alcuni dei dati che emergono da una nuova ricerca Mastercard che ha coinvolto oltre 20.000 intervistati in tutta Europa, in vista delle spese da sostenere prima della fine dell’anno.

“Le prenotazioni per dicembre, sino a qualche settimana fa, erano in ritardo; vediamo ora un progressivo recupero, oggi molto vicino al pareggio. Speriamo questo dato possa poi andare in area positiva” dice Davide Catania, ceo del to Alidays Travel Experience.

L’indagine rivela che tre italiani su cinque sperano ancora di spuntare entro l’anno almeno uno dei desideri della propria wishlist e la Gen Z si conferma la più impaziente. “I giovani oggi cercano vacanze smart, flessibili, prenotabili velocemente, e con contenuti da vivere e condividere. In quest’ottica, stiamo lavorando su pacchetti pensati anche per la fascia under 30, benefit digitali e comunicazione più vicina ai loro linguaggi – ha dichiarato Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze -. È una generazione che va intercettata in modo diverso, ma che rappresenta una nuova domanda in crescita, su cui intendiamo investire con proposte mirate e formule adatte al loro stile di viaggio”.

Altro elemento interessante che emerge dall’indagine è la grande disponibilità di giorni di ferie residue a disposizione degli italiani. La metà dei nostri connazionali (il 51%), ha ancora infatti tra i 7 e i 10 giorni di ferie da utilizzare, che spenderebbe volentieri in viaggi.