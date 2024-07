CroisiEurope, 150 anni di Impressionismo in crociera sulla Senna

CroisiEurope celebra il 150° anniversario dell’Impressionismo con una nuova crociera fluviale sulla Senna.

Per omaggiare le opere di artisti come Claude Monet ed Edgar Degas, la compagnia di navigazione propone un itinerario da 5 notti con partenza da Parigi, in programmazione sino a fine agosto. Come si legge su travelpulse.com, i passeggeri vivranno quest’esperienza a bordo della Ms Seine Princess e della Ms Renoir, viaggiando tra quei paesaggi che hanno ispirato i pittori Impressionisti, toccando dunque destinazioni come Poissy, Mantes-La-Jolie, Honfleur e Rouen prima di rientrare, infine, nella capitale francese.