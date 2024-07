Dimensione Turismo compie 40 anni e celebra la ricorrenza proponendo una serie di tour per Capodanno con partenze a date fisse e quote garantite.

Il viaggio bestseller sarà il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour di 14 giorni e 11 notti che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori da non perdere a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un soggiorno mare a Phuket. Partenza garantita a prezzo bloccato il 24 dicembre da Milano, Venezia e Bologna con Turkish Airlines, soggiorno 3 o 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione.

Un’altra opzione riguarda il tour in Vietnam e Cambogia, che si snoda tra Hanoi, Hoi An e Saigon. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh e Siem Reap.

Il tour è di 12 giorni e 9 notti, partenza garantita a prezzo bloccato il 27 dicembre da Milano Malpensa con Singapore Airlines. Soggiorno in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione.

Infine, Dimensione Turismo propone anche Bali in combinata con Singapore. Una meta di elezione della programmazione estiva del to, che si conferma adatta anche nel periodo invernale. A chiudere il tour due notti a Singapore, in un viaggio su base privata e guida in italiano di 11 giorni e 9 notti con soggiorno in hotel 4 stelle con prima colazione ed alcuni pasti.Partenza garantita a prezzo bloccato il 26 dicembre da Milano Malpensa con Singapore Airlines.