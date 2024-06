La voglia di viaggiare è tornata ai livelli del 2019 e si sta stabilizzando. E il mondo del travel si sta modellando alle nuove richieste del mercato, con un ritorno del ‘tutto incluso’.

“Negli ultimi anni si è tanto dibattuto sulle nuove abitudini di viaggio che si sono trasformate nell’era post Covid - afferma Sara Calabrese, ceo del tour operator Dirotta da Noi -. Una forte crescita della domanda per soggiorni outdoor e il più possibile di durata flessibile. Questo almeno il trend fino all’anno scorso. Da quest’anno, la richiesta del ‘tutto incluso’ sta tornando preponderante. Anche noi in Dirotta da Noi stiamo rimodellando i prodotti per i soggiorni estivi, introducendo la pensione completa in alcuni villaggi e residence in cui era stata abolita. Ove possibile, abbiamo proposto il trattamento di all inclusive e soft all inclusive”.

Secondo i recenti dati raccolti da Dirotta da Noi, la vacanza ‘senza pensieri’ sta tornando in primo piano perché consente di poter definire prima della partenza il budget di spesa.

“Dalla nascita del brand Dirotta da Noi Club nel 2019 abbiamo abbracciato la filosofia del tutto incluso nelle nostre strutture, accompagnate da tutto il prodotto sempre in linea con il nostro core business. Infatti il 90% dei nostri clienti predilige questa formula e noi continuiamo a fare il possibile per accontentarli, aumentando sempre più il portfolio di strutture all inclusive”.