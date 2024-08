Disney Cruise Line: a novembre del 2025 la nave delle Marvel Experience

Arriverà a novembre 2025 e sarà il luogo dove gli eroi Marvel e i loro antagonisti si incontreranno. Disney Destiny, nave della flotta di Disney Cruise Line, partirà per la sua stagione inaugurale nell'autunno dell'anno prossimo e sarà caratterizzata da una serie di avventurose Marvel Experience.



A partire dagli ambienti, come per esempio la Grand Hall ispirata ai film di Black Panther, fino ad arrivare alla lussuosa Destiny Tower Suite a tema Iron Man, i passeggeri saranno catapultati in questo universo fatto di 'buoni e cattivi' del grande schermo.

Ai ponti quattro e cinque, vi sarà un Central Hub per le attività del mattino da svolgere in famiglia ma anche un intrattenimento destinato agli adulti. Saranno poi tematizzate le aree food, ci si potrà lanciare in sfide a colpi di quiz sul mondo Marvel e infine, i bambini tra i 3 e i 10 anni, potranno diventare loro stessi dei supereroi frequentando la Marvel Super Hero Academy del Disney’s Oceaneer Club.