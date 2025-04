Drew Barrymore e Orlando Bloom battezzano Msc World America

Due stelle di Hollywood per il debutto di Msc World America. Drew Barrymore e Orlando Bloom hanno battezzato la nuova ammiraglia di Msc nel nuovo Terminal di Miami.

A Drew Barrymore, madrina dell’evento, il compito di tagliare il nastro e di lanciare, come da tradizione, la bottiglia, che si è infranta con successo sulla prua. Un segno di buon auspicio per la nuova arrivata della flotta Msc.

Co-protagonista dell’evento Orlando Bloom, insieme al comandante italiano della nave, Dino Sagani.

“È stato un tale onore essere la madrina di Msc World America ed è stato super emozionante tagliare il nastro per augurare alla nave buona fortuna per gli anni a venire - ha commentato l’attrice e conduttrice televisiva -. La passione per i viaggi dura da tutta la vita e ha sempre alimentato la mia anima e mi ha lasciato i ricordi più belli. Milioni di persone creeranno i loro ricordi a bordo di questa bellissima nave con il passare del tempo, e so che si divertiranno a sperimentare tutto ciò che Msc World America ha da offrire”.

La nuova ammiraglia è la seconda di classe World Class e sarà la prima nave della flotta Msc a disporre di sette distretti a bordo, ognuno con un’atmosfera ed esperienze diverse.

La nave partirà per la sua prima crociera il 12 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale salpando da PortMiami, offrendo itinerari alternati di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con scali a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico; Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras. Tutti i viaggi includeranno una visita alla Ocean Cay MSC Marine Reserve.