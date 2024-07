Eastern Cruise al via: in Asia la nuova compagnia di crociere

La cruise industry è a caccia dei viaggiatori asiatici. Ed è proprio con l’obiettivo di proporre un prodotto ad hoc per questo target che nasce una nuova compagnia, la sudcoreana Eastern Cruise. Le operazioni inizieranno a partire da agosto con itinerari a bordo della Eastern Venus, una nave da 720 ospiti destinata a navigare nel nord-est asiatico da aprile a ottobre con homeport in Corea del Sud, e nel sud-est asiatico da ottobre a marzo, con base a Taiwan.

Come riporta shippingitaly.it, il brand Eastern Cruise è connesso all’azienda Duwon Shipping, operatore ro-ro che svolge il proprio business tra Corea del Sud, Giappone, sud-est asiatico e Russia. Inoltre, come riferiscono dalla compagnia, il suo arrivo coincide con le stime di un incremento annuo del 5,17% nel mercato crocieristico in Corea del Sud per il periodo compreso tra il 2024 e il 2028.