EF Education First, le proposte di gap year all’estero per i neo maturi

Un gap year per focalizzare i propri interessi e scegliere meglio il percorso universitario e intanto migliorare i propri skill nelle lingue straniere. Sono sempre di più gli studenti italiani che scelgono di intraprendere un’esperienza di studio all’estero dopo la maturità, secondo EF Education First , che offre ai diplomandi diversi percorsi per fare un’esperienza di studio all’estero di lunga durata, in oltre 50 campus internazionali per l’apprendimento di 7 lingue.

Tra queste, la più studiata è di gran lunga l’inglese. Secondo l’analisi di EF sulle destinazioni dei suoi programmi, il Regno Unito è la meta preferita, accogliendo il 32% degli studenti totali. Un primato che resiste alle complicazioni e limitazioni generate dalla Brexit, e che permette di tenere a distanza gli Stati Uniti, con un dato pari al 25%. Al terzo posto si trovano le nazioni dell’Oceania, Australia e Nuova Zelanda, che mostrano una forte capacità attrattiva con il 18%. Tra gli altri Paesi, si nota una crescita, rispetto agli anni precedenti, di Spagna e Corea del Sud (5%); quest’ultima metà sempre più richiesta dalle nuove generazioni per via delle sue influenze culturali, prima di tutte il K Pop.

“Alle porte della maturità, molti ragazzi e ragazze si affacciano a una scelta importante per la loro vita, che spesso però può apparire disorientante, tra la molteplicità di indirizzi e facoltà da scegliere - ha commentato Natalia Anguas, amministratore delegato di EF Italia -. Per superare questa naturale incertezza, lo studio delle lingue straniere garantisce innumerevoli vantaggi: apre la strada a un percorso universitario all’estero, rende competitivo il proprio curriculum e dà la possibilità di mettersi in gioco in nuovi contesti culturali, scoprire nuovi interessi attraverso l’esplorazione del sé”.