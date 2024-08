Evolution Travel continua a crescere su Cuba

Evolution Travel si conferma come uno dei principali speciali su Cuba. L’operatore, nel 2023, ha trasportato oltre 1.000 passeggeri sull’isola, e quest’anno le previsioni sono superiori.

“Siamo da anni specialisti di questa destinazione – spiega Luigia D'Isita, consulente tour operator Evolution Travel per Cuba –; tanti si affidano a noi perché lavoriamo con proposte su misura, abbiamo contatti consolidati con corrispondenti locali che danno la massima assistenza, selezioniamo con cura le strutture ricettive, come le case particular e gli hostal, con le migliori garanzie. Ci occupiamo, inoltre, di servizi specifici, come ad esempio il noleggio dell’auto con l’autista. Tutto questo rende il viaggio con Evolution Travel a Cuba indimenticabile”.

L’identikit del turista italiano a Cuba non si ferma alle solite vacanze in spiaggia, ma vede viaggiatori che vogliono esplorare ed immergersi nella cultura dell’isola, in quel mix di storia e tradizione afro-cubana-caraibica che la caratterizza. E vogliono vivere la natura dell’isola, i parchi naturali, ma anche l’architettura coloniale, le città colorate, i patrimoni dell’Unesco, e fare esperienze di vita con le persone del posto, tra lezioni di ballo e usanze gastronomiche.