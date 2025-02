Explora Journeys sponsor della digital edition di TTG Innovation

Explora Journeys continua la sua crescita nel mondo delle crociere di lusso. La società di casa MSC ha, infatti, annunciato pochi mesi fa i primi dettagli di Explora III, la nuova nave che salperà nel 2026. Explora III sarà dotata di 463 ocean suites, penthouses e residences.

Explora Journeys, che punta, ampliando la flotta, a offrire una maggiore varietà di itinerari ai viaggiatori, è lo sponsor dell’edizione digital di TTG Innovation, in uscita lunedì 10 febbraio.

All’interno del giornale, in distribuzione e online sulla digital edition, approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche, ma anche sulle idee più disruptive e sulle nuove sfide per affrontare non solo il futuro, ma un presente in cui è necessario mantenere la rotta per costruire sviluppo.

Appuntamento con Explora Journeys e con TTG Innovation da lunedì 10 febbraio, online sulla digital edition.