L’Oman di Alpitour si arricchisce di una nuova struttura, segnando il debutto per un gruppo italiano nell’area di Muscat. Proprio in questi giorni, infatti, è stato concluso un accordo con contratto pluriennale - e in esclusiva per il mercato italiano - per Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha, un albergo 5 stelle che rappresenta una delle icone di ospitalità nel Sultanato.

L’hotel entrerà a brevissimo a far parte della collezione Francorosso Seaclub Style, la categoria di club di gamma più alta per il brand. La prima partenza è fissata per il 29 ottobre e alle agenzie il pacchetto è già stato presentato nei giorni scorsi tramite newsletter, mentre non vi è stata ancora comunicazione ufficiale ai media.

Con questa acquisizione Alpitour, che ha sempre operato nell’area di Salalah, apre così una nuova frontiera nell’area di Muscat, la capitale dell’Oman. È infatti il primo t.o. ad arrivare sulla costa della capitale dell’Oman. Lo Shangri-La è un albergo storico, incastonato tra le montagne e il mare, a 40 minuti dall’aeroporto internazionale di Muscat e prossimo a un’area dove, in alcuni periodi dell’anno, depongono le uova le tartarughe. Il complesso, affacciato su una lunga spiaggia sabbiosa, è costituito da tre edifici e il Francorosso Seaclub Style occuperà la parte di Al Waha. Il resort potrà ospitare famiglie, le camere saranno tutte con vista mare e con staff di assistenza e animazione dall’Italia.