Windrose Finest Travel GmbH, che gestisce il tour operator di lusso Windrose, pur essendo parte del Gruppo FTI potrà continuare la propria attività. Sono ancora una decina le società del gruppo turistico a rischio, dopo la dichiarazione di fallimento per insolvenza della società madre Fti Touristik e di altre filiali, ma tra queste non c’è Windrose, che è invece stata messa in vendita e sembra abbia già trovato una rosa di acquirenti interessati.

Secondo quanto riporta Hosteltur a dichiarare l’interesse per il brand da parte di potenziali investitori è stato il direttore generale Christian Böll, dopo l’avvio del processo di vendita del tour operator specializzato in alta gamma da parte del curatore fallimentare Axel Bierbach.

A differenza di altre filiali del Gruppo FTI, Windrose è riuscita a mantenere molte aree della propria attività indipendenti dall’attività della società madre, il che ha contribuito alla sua stabilità durante la crisi che ha scosso il gruppo turistico. Dispone infatti di un proprio reparto contabilità, di un sistema di booking separato e di una propria divisione per la creazione dei prodotti e ha collaborato con altre agenzie di incoming.