Il fallimento di FTI colpisce anche le Ota. Sono diverse le agenzie online che stanno perdendo le commissioni a causa dell’insolvenza dell’operatore tedesco. A registrare le perdite più importanti sono principalmente i grandi portali.

Tra le realtà che stanno denunciando il mancato incasso delle commissioni - si apprende da Fvw - Invia, Holidaycheck e Check 24. Quest’ultima piattaforma, in particolare, deteneva la fetta più grossa delle vendite online di FTI: circa il 30%. Dopo il fallimento del t.o., con la cancellazione di oltre 175mila viaggi, le mancate commissioni per l’Ota ammonterebbero a oltre 1 milione di euro.

Intanto, iniziano ad arrivare le denunce penali contro FTI. La prima è stata presentata alla Procura di Monaco per possibile ritardo nella dichiarazione di insolvenza.