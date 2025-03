Gli Usa di Boscolo alla scoperta delle grandi metropoli dell’Est

Punta tutto sulla costa e le grandi metropoli dell’Est la programmazione 2025 di Boscolo negli Usa. L’operatore propone New York, Boston, Philadelphia e Washington DC, combinate tra loro in 5 diverse proposte di itinerario.

Tre le novità, che alla visita alla Grande Mela, tappe nelle diverse grandi città della Costa Est: i tour di 8 giorni ‘Boston e New York’ e ‘New York, Philadelphia e Washington’; e ‘Metropoli dell’East Coast’, proposta di 10 giorni che include tutte e quattro le principali città dell’East Coast.

Non manca poi il best seller ‘Looking over New York City’, proposta di 6 giorni, che consente di immergersi a fondo nel ritmo frenetico e instancabile della Grande Mela. Ed è confermato anche per il 2025 l’itinerario ‘New York, Cascate del Niagara e Washington’, viaggio di 11 giorni, che permette di aggiungere anche la visita alle spettacolari Niagara Falls, con una breve escursione di una notte in territorio canadese.

Unica proposta di Boscolo nell’Ovest Usa è infine il tour ‘I grandi parchi del West’, best seller che sta già riscontrando interesse anche per la stagione 2025.