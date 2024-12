Un fine d’anno all’insegna delle riconferme: Grimaldi Lines si appresta a chiudere il 2024 forte di risultati che hanno rispettato il budget preventivato. “Dopo un 2023 strepitoso – ha commentato Francesca Marino, passenger department manager Grimaldi Lines, durante il tradizionale appuntamento per lo scambio degli auguri natalizi - il 2024, malgrado sia stato un anno complicato, ha tenuto bene e abbiamo rispettato gli obiettivi che ci eravamo posti. Per il 2025 manterremo tutti i collegamenti attivi, con 30 navi e 60 mete servite dai quattro marchi del gruppo”.

Perché scegliere il traghetto come mezzo di trasporto, magari rispetto ad altri vettori come quelli aerei? La risposta per Francesca Marino è scontata: “Siamo operativi tutto l’anno, contribuiamo alla promozione delle destinazioni che raggiungiamo e possiamo garantire un prezzo sempre dinamico, anche in alta stagione, in base alla tipologia di sistemazione prescelta”.

Il viaggio di per sé, secondo la manager, rappresenta poi un’esperienza, “da vivere a 360 gradi, sfruttando tutti i servizi offerti dalla nave. In più si tratta di un modo di viaggiare sostenibile, che garantisce un indubbio vantaggio competitivo”. I.C.