Grimaldi Lines inaugura il 2025 con una serie di promozioni speciali.

“Abbiamo da poco concluso un 2024 importante, che ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente: una stagione estiva in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal network di 20 collegamenti Grimaldi Lines– ha commentato Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Il 2025 parte con tre promozioni speciali, ognuna indirizzata ad un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia per la continuità di servizio e il comfort offerto a bordo della navi”.

A premiare chi prenota in anticipo le proprie vacanze estive ci pensano le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025.

Completa il ventaglio di nuove offerte Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede per prenotazioni, linee e partenze selezionate, entro il 31 maggio 2025 la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì e lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili.

Dal punto di vista commerciale, la novità più importante del 2025 riguarda la destinazione Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) verranno gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del Gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi.

“Prendiamo in carico anche le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggi e consolidando il rapporto con il mondo dell’intermediazione”.

Prosegue poi l’offerta di viaggi a tema con la formula hotel on board o nave + hotel, sulla rotta Civitavecchia- Barcellona. Dopo il successo dello scorso anno, tornerà la Pasqua a Barcellona, dal 18 al 23 aprile. Sono inoltre già confermati le letture di qualità di ‘Una Nave di Libri per Barcellona’ dal 5 al 10 aprile, ‘Ballando verso Barcellona’ dal 31 maggio al 3 giugno

e ‘Grimaldi Dance Fit Cruise’ dal 14 al 17 giugno, con lezioni di fitness.

Infine, particolarmente ricca è l’offerta di pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmata da Grimaldi Lines Tour Operator per la primavera 2025. Tante proposte per le vacanze di Pasqua, pensate soprattutto per le famiglie e con prezzi vantaggiosi, spaziano da Corfù, Napoli, Palermo o la Sardegna.