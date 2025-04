Gruppo Ncl, noleggiate quattro navi della flotta

Crescent Seas, nuova compagnia di crociere creata da Russell Galbut, ex presidente di Norwegian Cruise Line, annuncia già la successiva tappa di crescita. Dopo aver raggiunto un accordo con Regent Seven Seas Cruises per l’impiego dal 2026 della Navigator di Regent Seven Seas Cruises, la compagnia ha reso nota la conclusione di un accordo similare con un altro marchio della galassia Ncl Holding, Oceania Cruises. Dalla fine del 2027, Insignia si unirà alla flotta di Crescent, dopo un restyling da oltre 50 milioni di dollari che la porterà a offrire 290 ‘residenze’.

L’accordo prevede, secondo quanto reso noto da Ncl, un noleggio a lungo termine con opzione di acquisto, come nel caso di Navigator. Inoltre, come riportato da Shippingitaly, due navi del marchio Norwegian Cruise Line del gruppo, Norwegian Sky e Norwegian Sun, saranno prese a noleggio da Cordelia Cruises che le impiegherà a partire rispettivamente dal 2026 e dal 2027.

Nel frattempo Emerald Cruises ha annunciato un’espansione per il 2027. Il marchio introdurrà due nuovi superyacht, sorelle dell’Emerald Kaia, e un nuovo battello fluviale europeo destinato a operare sulla Senna.

Dopo il debutto di Emerald Kaia nel 2026, Emerald introdurrà due superyacht: Emerald Raiya ed Emerald Xara, che dovrebbero essere sorelle di Kaia, con una capacità di 128 ospiti. Secondo quanto riportato da ShippingItaly, la costruzione sarebbe già stata avviata in Vietnam.

Emerald Raiya debutterà alle Seychelles nell’inverno 2026/27 e navigherà nel Mediterraneo orientale nell’estate 2027 prima di tornare alle Seychelles nell’inverno 2027/28. Emerald Xara partirà dal Mediterraneo nell’estate del 2027 e si dirigerà ai Caraibi nell’inverno 2027/28.