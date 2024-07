Idee per Viaggiare diventa sponsor della Sampdoria

Il tour operator Idee per Viaggiare sponsorizzerà dalla prossima stagione, la maglia della Sampdoria. È stata questa la notizia annunciata insieme a Roma, presso la sede del to, da parte di Danilo Curzi, padrone di casa e del presidente della Samp, Matteo Manfredi.

La palma, simbolo dell’operatore romano, farà bella mostra nella parte posteriore della maglia blucerchiata, proprio sotto il nome e il numero del giocatore. L’operazione, della durata di tre stagioni, ha lo scopo di far conoscere il marchio, e il palcoscenico del calcio, anche se della Serie B, garantisce tale visibilità.

“È stato quasi naturale incontrarci - ha dichiarato Curzi -. Siamo felici di mettere il nostro logo su quella che unanimemente viene riconosciuta come la maglia più bella del mondo, anche dai tifosi stranieri”.

La palma quindi “back jersey sponsor” del Baciccia (il pescatore barbuto dello stemma) fino al 2027. Ma non è solo una questione di loghi e visibilità, in ballo c’è anche altro. “Abbiamo già affidato a 6 agenzie di Genova lo studio del mondo tifoseria - ha concluso Curzi -. Da settembre metteremo in piedi varie attività di gaming e di marketing rivolte ai blucerchiati e cercheremo di proporre attività turistiche rivolte al mondo Samp”.