Generare valore. Investire sul prodotto e sulla distribuzione. Costa Crociere apre il nuovo anno consolidando le linee guida lungo le quali ha sviluppato l’attività nel 2024, nel solco di una continuità che anche quest’anno di arricchisce di nuovi contenuti. Contenuti condivisi con gli agenti di viaggi, che come ricorda il direttore commerciale Riccardo Fantoni sono un anello insostituibile della catena del valore.

Il trend globale

“Negli ultimi anni il trend del comparto crocieristico ha ripreso slancio e le previsioni stilate dalla Clia indicano circa 40 milioni di passeggeri attesi nel 2027. Il prodotto crociera mette a segno anno dopo anno risultati importanti e in questo quadro l’Italia rappresenta un bacino fondamentale, con una stima di circa 14 milioni di passeggeri registrati nel 2024”.

In questo quadro però le esigenze del cliente sono profondamente cambiate e Costa Crociere “si sta muovendo in linea con dinamiche nuove”. Il cliente, spiega il manager, “vuole massimizzare il tempo a disposizione, è più preparato e informato, esige un’offerta dal rapporto qualità-prezzo ottimale. Tutti elementi che rendono la crociera il prodotto numero uno anche in questo inizio di 2025”.

Attenzione ai giovani

Fra i segmenti da presidiare quello dei giovani. “Abbiamo studiato una carta a loro dedicata, che garantisce uno sconto del 10% agli under 35. Inoltre, abbiamo messo a punto una serie di escursioni di esplorazione e ideato crociere ad hoc, come quella della musica”.

La strategia con la distribuzione

La strategia di Costa si muove nel segno di investimenti sulla qualità e sull’innovazione. “Il 2025 si muove in continuità con l’anno appena chiuso. I nostri partner si sono dimostrati molto soddisfatti del rapporto di valore che abbiamo costruito insieme nel tempo. Riconfermiamo quindi l’impianto che alla combinazione di alcuni servizi base aggiunge una serie di plus a scelta, tarati e studiati per rispondere ai diversi modelli di business delle agenzie”.

Medesimo discorso per l’impianto commissionale: “Alla commissione base, calcolata non solo sul fatturato ma anche sulle potenzialità di sviluppo del punto vendita, si sommano run periodici con ‘Segui C’ e tre momenti dell’anno durante i quali è possibile migliorare la commissione in base alla performance”.

Durante l’anno, inoltre, gli adv possono contare su strumenti creati per sostenere le vendite, come ad esempio la formula ‘Bevande gratis’, estesa per le prenotazioni fino al 3 marzo per partenze da fine febbraio fino al 30 novembre 2025.

“La strategia che abbiamo messo a punto è ‘win-win-win’, per noi, per le agenzie e per i clienti. Fra i punti chiave, quello di aumentare la percentuale di repeater che tornano a sceglierci beneficiando dei tanti vantaggi garantiti dal C|Club”.

Novità all’orizzonte

Soprattutto ai repeater si indirizzano le novità di prodotto programmate per l’inverno 2025-26, che consentono di trovare spunti e formule sempre nuovi. “Sulla nostra destinazione core, il Mediterraneo, abbiamo investito sulle Canarie, proponendo una crociera che consente di visitare fino a sei isole in una settimana. Grande sviluppo anche sull’Estremo Oriente, con itinerari che abbinano Sea Destinations e Land Destinations per un approccio completo alle destinazioni toccate”.