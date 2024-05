Japanspecialist, nuova piattaforma b2b per le adv

Japanspecialist, t.o. del Gruppo Jtb noto per la sua profonda conoscenza del Giappone, supporta il lavoro degli adv presentando una nuova piattaforma b2b. Una soluzione semplificata e automatizzata che consentirà loro di ordinare i Japan Rail Pass (Jrp) per i propri clienti sfruttando un agevole ed efficiente processo di prenotazione, guadagnando altresì una commissione sulle vendite.

Japanspecialist offre alle adv una serie di vantaggi come i prezzi competitivi, ma anche la garanzia di consegne espresse in tutto il mondo per assicurare che i Jrp arrivino in modo sicuro prima della partenza, e in ultimo la possibilità di accedere, oltre al Jrp nazionale, a dei pass regionali per una mobilità in aree specifiche a tariffe più convenienti.