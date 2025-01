Kel 12, ‘Parole in Viaggio’ ricomincia con l’Egitto

Primo appuntamento del nuovo anno con ‘Parole in Viaggio’, rassegna di incontri promossa da Kel 12 per esplorare culture e destinazioni attraverso il dialogo con esperti e viaggiatori.

La tappa del 16 gennaio sarà dedicata all’antico Egitto: un viaggio simbolico lungo il Nilo, alla scoperta della sua storia.

A moderare l’incontro sarà Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia. Insieme a lui Massimo Polidoro, giornalista che coinvolgerà il pubblico in una serata di racconti e approfondimenti oltre a Dante Bartoli e Alessandro Fumagalli, archeologi ed esperti Kel 12.

Si esploreranno i grandi siti archeologici, i segreti custoditi nelle piramidi e la vita lungo le sponde del Nilo navigando a bordo di Eyaru e Nebyt, le tradizionali dahabeya di proprietà di Kel 12.

La nuova edizione di ‘Parole in Viaggio’, riconferma l’impegno di Kel 12 nel promuovere viaggi culturali e sostenibili, offrendo esperienze uniche in compagnia di esperti.

L’appuntamento è giovedì 16 gennaio alle 19 presso Palazzo Castiglioni a Milano; partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per chi non potrà partecipare dal vivo, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su kel12.com.