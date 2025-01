L’Egitto culturale continua a essere uno dei prodotti di punta di Kel 12. Una destinazione che non conosce eguali nei desiderata degli italiani e che il tour operator ha deciso di raccontare nel corso del primo appuntamento del ciclo ‘Parole in Viaggio’, la rassegna di incontri pensata per esplorare culture e destinazioni attraverso il dialogo con esperti e viaggiatori.

A moderare l’incontro Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, che ieri sera a Palazzo Castiglioni a Milano ha introdotto i lavori. Alla presenza di circa 400 persone fra agenti di viaggi e clienti, si sono alternati gli interventi di Massimo Polidoro, giornalista e divulgatore scientifico, e di Dante Bartoli e Alessandro Fumagalli, archeologi ed esperti Kel 12.

In primo piano la navigazione sul Nilo a borso di Eyaru e Nebyt, le tradizionali dahabeya di proprietà di Kel 12 che consentono un approccio esclusivo al viaggio.

Fra le novità anche il nuovo itinerario presentato da Ossama Boshra, profondo conoscitore dell’antico Egitto e super esperto accompagnatore di Kel 12, che tocca anche le località meno battute.

“La programmazione sull’Egitto – aggiunge l’a.d. Gianluca Rubino – rispecchia perfettamente la nostra filosofia di ‘integrazione verticale’. Il rapporto diretto con dmc e guide locali ci consente di confezionare un prodotto esclusivo e a nostra misura, controllando la qualità direttamente sul campo. Ad esempio, nel caso dell’Egitto le due dahabeya sono di nostra proprietà e garantiscono la massima flessibilità negli itinerari e negli orari delle visite ai siti”. I.C.