La sorpresa della Generazione X: aumentano le richieste per i tour guidati

Mentre le attenzioni del turismo organizzato sono orientate principalmente su Millennial e Gen Z, oltreoceano diversi operatori tornano a guardare con interesse alla Generazione X.

Sembra infatti che stia prendendo piede tra la generazione dei viaggiatori nati tra il 1965 e il 1980 la tendenza ad acquistare itinerari guidati.

A confermare il fenomeno a Travel Weekly è Tauck, operatore statunitense specializzato in tour guidati, mini-crociere e crociere fluviali, che nell’ultimo anno ha visto impennare le richieste per i tour guidati, nonché incrementare le richieste per i pacchetti.

Un trend che, a detta dell’azienda, si spiegherebbe con una dilagante tendenza - sorprendentemente anche da parte dei viaggiatori avvezzi al ‘fai da te’ e indipendenti - a voler “fare un passo indietro e a non volersi preoccupare dei dettagli della viaggio”.