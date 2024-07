La stagione di Alma Cuceros: nel 2025 le prime crociere di lusso

Alma Cruceros, nuovo brand recentemente giunto nell’industria crocieristica, svela i primi dettagli relativi all’avvio delle operazioni di navigazione.

Con l’obiettivo di diventare la prima compagnia di crociere luxury con base in Spagna, l’azienda conta di partire con la sua Ocean Victory nell’estate 2025, con il viaggio di inaugurazione previsto per il prossimo aprile da Las Palmas verso Malaga. Sarà proprio la città spagnola il porto principale della compagnia che proporrà itinerari verso l’Andalusia e il Nord Africa, ma si aggiungeranno poi le crociere dai porti di Barcellona e Tarragona per esplorare la Costa Brava, la Costa Azul e le isole Baleari.

La Ocean Victory, come si legge su cruiseindustrynews.com, è una nave per 186 passeggeri destinata a navigare in futuro anche verso destinazioni estere come Italia e Francia. Parte della SunStone’s Infinity Class, questa imbarcazione rappresenta il mix perfetto di lusso moderno e sostenibilità e con la personalizzazione di Alma Cruceros diventerà un prodotto a forte identità spagnola.