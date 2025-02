Master Explorer,a gennaio +47%sul lungo raggio

Master Explorer annuncia un nuovo ingresso nel team commerciale. Dopo i recenti inserimenti di Adriano Bertolini (Piemonte-Liguria-Toscana) e Filippo Di Marzo (Sicilia-Reggio Calabria), è la volta di Emad Bodros, professionista con una pluriennale esperienza nel mondo del turismo che farà capo a Bruno Normanno, area manager Centro-Nord Italia.

Master Explorer, per la parte t.o. ha chiuso il 2024 con una crescita del 25% rispetto all’anno precedente. Per Domenico Foggetti, direttore generale dell’operatore con uffici a Bari, Roma e Milano, questo è “un dato che premia il nostro impegno nel consolidare le relazioni con il trade attraverso il coinvolgimento delle agenzie anche nel processo di digitalizzazione degli strumenti di vendita, focus per noi prioritario che vedrà a brevissimo un’accelerazione importante”.

La crescita che prosegue anche nelle prime settimane del nuovo anno e che fa registrare un +47% sul lungo raggio a gennaio 2025 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad un incremento delle richieste in particolare per i tour con accompagnatore negli Stati Uniti ed i soggiorni in Giappone.

“La promozione in corso, che offre un +2% di commissione rispetto a quella d’uso alle agenzie che prenotano pacchetti e soggiorni per tutto il 2025, – conclude Foggetti – ci sta dando ottimi risultati e ci consentirà, fino alla scadenza di fine marzo, di arrivare a gestire il picco delle vendite estive già con tanto fieno in cascina”.