Michele Mazzini è il nuovo direttore generale per l’Italia di Digitrips. Dopo otto anni trascorsi in qualità di direttore commerciale di Kappa Viaggi, Mazzini cambia squadra. “Ho lasciato l’azienda nell’ultima settimana di marzo e dal 7 aprile comincio la mia nuova avventura in Digitrips - commenta a TTG Italia il manager -. Kappa Viaggi sta vivendo una fase di grandi cambiamenti a livello di organigramma e di organizzazione ed era giunto per me il momento di confrontarmi con una nuova sfida”.

L’ingresso di Mazzini si inserisce nella strategia di crescita europea del gruppo, casa madre delle soluzioni Digitrips Pro, Digitrips Partner e Digitrips Tech.

In Digitrips Mazzini avrà il compito di sviluppare le attività del gruppo in Italia, strutturare l’approccio commerciale locale e creare forti sinergie con agenzie di viaggi, tmc, ota e attori tecnologici del settore.

L’Italia rappresenta un asse prioritario di sviluppo per Digitrips, la cui piattaforma modulare consente ai professionisti del turismo di accedere a un’offerta completa e competitiva che include hotel, pacchetti, soluzioni di pagamento e servizi a valore aggiunto. La nomina di Michele Mazzini riflette la volontà del gruppo di radicarsi in modo duraturo negli ecosistemi locali con un approccio di prossimità.

“Siamo molto felici di accogliere Michele Mazzini nella famiglia Digitrips - dichiara Nicolas Brumelot, presidente e cofondatore di digitrips -. La sua esperienza di mercato, la visione imprenditoriale e la profonda conoscenza delle aspettative dei distributori e dei viaggiatori italiani saranno risorse preziose per il successo della nostra espansione in Italia”.

“Entrare in Digitrips è una straordinaria opportunità - aggiunge Michele Mazzini -. Il gruppo unisce agilità, innovazione tecnologica e visione di lungo termine. Sono entusiasta all’idea di costruire una strategia commerciale solida, sviluppare partnership durature e offrire ai professionisti del viaggio italiani una piattaforma performante e pensata per le loro esigenze”.

Con una crescita sostenuta e obiettivi chiari, Digitrips rafforza la propria presenza nei mercati europei facendo leva su profili esperti e soluzioni pensate per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun paese. Il gruppo conferma così la propria ambizione di diventare un partner imprescindibile per agenzie di viaggi e professionisti del turismo a livello continentale.