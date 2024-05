Ncl, trenta itinerari inediti in Asia Pacifico, Australia e Nuova Zelanda

Oltre 30 nuovi itinerari per un totale di quasi 90 viaggi da settembre 2024 a marzo 2026 tra Asia Pacifico, Australia e Nuova Zelanda. Norwegian Cruise Line amplia la propria presenza in questa parte del mondo schierando qui il maggior numero di navi mai dispiegato nella sua storia.

I porti di partenza saranno 15, tra cui Auckland in Nuova Zelanda; Bali in Indonesia; Bangkok in Thailandia, e poi ancora Manila nelle Filippine, Papeete (Tahiti) in Polinesia francese; Seul (Incheon) in Corea del Sud; Singapore; Taipei a Taiwan; Tokyo e Yokohama in Giappone. Le navi salperanno anche da Vancouver, in Canada; Sydney, Melbourne e per la prima volta Cairns, in Australia, e Lautoka alle Fiji.

Inizieranno così anche le prime crociere estive di Ncl in Asia. Questi nuovi viaggi da nove a 19 giorni offrono una media di 10 ore in porto verso oltre 60 località. Nell’arco di 18 mesi questa stagione prevederà anche 36 pernottamenti nei porti dell’Asia Pacifico, tra cui Osaka, Himeji e Tokushima in Giappone. Altre soste notturne sono previste a Hong Kong, Bangkok e Melbourne, in Australia. Per la prima volta, inoltre, Ncl prevedrà soste notturna a Bali e nell’idilliaca isola di Lembar (Lombok), in Indonesia.

Le navi e le date di partenza

La Norwegian Spirit debutterà in Asia il 26 maggio 2024 per una crociera di 10 giorni in Giappone con partenza da Tokyo. Poi, in autunno, tornerà per una stagione di viaggi da nove a 15 giorni in Giappone e nel Sud-Est asiatico, dal 22 settembre 2024 al 17 novembre 2025. Da dicembre 2025 a marzo 2026, infine, tornerà per offrire una serie di viaggi da 11 a 14 giorni verso e tra l’Australia e la Nuova Zelanda.

Questo dicembre la Norwegian Sun farà il suo debutto in Australia, arrivando a Brisbane e Melbourne il 18 e 21 dicembre 2024, dopo una navigazione di 18 giorni tra la Polinesia francese e il Pacifico meridionale, con partenza da Papeete il 3 dicembre e sosta in otto porti. Effettuerà una serie di viaggi da 12 a 15 giorni tra l’Australia e la Nuova Zelanda, inclusa una nuova selezione di itinerari inediti verso la Grande Barriera Corallina e il Pacifico meridionale tra Cairns e Lautoka, in Australia, che rappresenta anche il primo arrivo e partenza di NCL in entrambi i porti.