Oceania Cruises diventa adults only: i motivi della scelta

Svolta epocale per Oceania Cruises: la compagnia di crociere ha infatti annunciato che da ora in avanti adotterà la policy ‘Adults only’ per i propri clienti. Il core business di Oceania sono i viaggiatori over 55, e le navi e l'esperienza a bordo non sono progettate per bambini o viaggi multigenerazionali, ha detto il direttore commerciale Nathan Hickman.

Diventare una linea riservata agli adulti aiuta a standardizzare l'esperienza a bordo su tutti gli itinerari e permette ai consulenti di indirizzare meglio i clienti verso l'esperienza di crociera che soddisfa le loro esigenze, ha aggiunto Hickman secondo quanto riportato da Travelweekly. Oltre a Oceania solamente Viking e Virgin Voyages hanno sinora adottato una policy simile.

“I nostri ospiti ci hanno costantemente detto che l'ambiente tranquillo a bordo delle nostre navi è uno dei principali motivi per cui tornano di volta in volta - spiega Jason Montague, chief luxury officer della società madre Norwegian Cruise Line Holdings -. Passando a un'esperienza riservata agli adulti, stiamo migliorando l'essenza stessa del viaggio con Oceania Cruises, definito da sofisticazione, serenità e scoperta”.