Apriranno il 23 ottobre le prenotazioni per le nuove crociere di Oceania Cruises, che nella sua Collection of Voyages 2026 ha inserito nuovi viaggi alla scoperta dell’Alaska, del Mediterraneo e del Nord Europa. Gli itinerari sono oltre 100, cui si aggiungono 35 Grand Voyages, a bordo di sei delle piccole navi ultra-premium della compagnia.

“A bordo delle nostre navi - sottolinea il presidente di Oceanian Cruises, Frank A. Del Rio - gli ospiti possono personalizzare la loro esperienza esattamente come desiderano, sia che si tratti di concedersi un pasto gourmet creato dal nostro team culinario di bordo, sia che vogliano partire per un’escursione a terra: la scelta è interamente loro. Il fratto che si tratti di piccole navi dà modo agli ospiti di non fare code e, quindi, di potersi concedere più tempo per le escursioni; possono sbarcare rapidamente e vengono sempre accolti con un caloroso benvenuto dal nostro team di bordo”.

Più tempo nei porti

La durata delle crociere va dai sette ai 67 giorni ma, indipendentemente dalla lunghezza, gli ospiti di Oceania Cruises possono immergersi più a fondo in ogni destinazione, poiché le piccole navi della compagnia trascorrono tra il 30 e il 50% di tempo in più in ogni porto rispetto alle compagnie di crociera premium, con programmi che includono molti pernottamenti.

Tra le novità il ritorno di Riviera™ in Alaska nel 2026, con 14 itinerari alla scoperta della cultura locale e delle meraviglie naturalistiche del Paese. I viaggiatori potranno anche navigare nel Mediterraneo a bordo di Allura™, Insignia™ e Nautica™, il cui programma include oltre 50 itinerari dai sette a 14 giorni.

Vista™, Marina™ e Insignia™ navigheranno invece alla volta dei Paesi Baltici, in Scandinavia, nelle Isole Britanniche, in Islanda e in Groenlandia con itinerari che vanno dai sette a 18 giorni.

Tra le crociere speciali la Solar Eclipse Cruise a bordo di Marina, in partenza da Copenaghen a Reykjavik il 30 luglio, che darà modo ai viaggiatori di assistere all’eclissi solare del 2026.